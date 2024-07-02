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Голкипер Металлиста 1925 завершил карьеру
Опытный игрок решил перейти на тренерскую работу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Металлист 1925" объявил об уходе голкипера Дениса Сидоренко, который принял решение завершить игровую карьеру.
36-летний Сидоренко защищал цвета харьковчан с июля 2018 года. За это время он провел 85 официальных матчей. Это является третьим наибольшим показателем в истории клуба и крупнейшим среди игроков, которые выступали в клубе в последние несколько сезонов.
Недавно Денис получил тренерскую лицензию и решил перейти на тренерскую работу в киевский Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного.
"Металлист 1925" благодарит Дениса за все годы проведенные в клубе, огромный вклад в развитие и достижения нашей команды. Желаем успешной карьеры уже в качестве тренера", - говорится в сообщении.
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