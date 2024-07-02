Голкипер Металлиста 1925 завершил карьеру

"Металлист 1925" объявил об уходе голкипера Дениса Сидоренко, который принял решение завершить игровую карьеру.

36-летний Сидоренко защищал цвета харьковчан с июля 2018 года. За это время он провел 85 официальных матчей. Это является третьим наибольшим показателем в истории клуба и крупнейшим среди игроков, которые выступали в клубе в последние несколько сезонов.

Недавно Денис получил тренерскую лицензию и решил перейти на тренерскую работу в киевский Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного.