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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с семью футболистами
Команду покинули Ткачук, Вачиберадзе, Ременюк и другие
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" покидают семь футболистов, сообщает пресс-служба харьковчан.
Накануне контракты с клубом закончились у защитника Евгения Ткачука, полузащитников Беки Вачиберадзе, Андрея Ременюка, Андрея Ткачука, Ярослава Мартынюка и нападающего Дмитрия Юсова. У защитника Марьяна Фарины закончился срок арендного соглашения - права принадлежат "Шахтеру".
Евгений Ткачук стал игроком харьковского клуба в феврале 2021-го года. За четыре сезона сыграл в 46 матчах, в которых отметился 2 забитыми голами.
Бека Вачиберадзе стал игроком "Металлиста 1925" в сентябре 2022-го года. За два сезона сыграл в 40 матчах, в которых отметился 2 голами и 4 ассистами.
Андрей Ременюк присоединился к клубу в июле 2021-го года. За три сезона сыграл в 58 матчах, в которых отметился 2 голами и 4 ассистами.
Андрей Ткачук защищал цвета команды с марта 2023-го года. За это время сыграл в 24 матчах.
Ярослав Мартынюк стал игроком клуба в июле 2022-го года. За два сезона сыграл в 38 матчах, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.
Дмитрий Юсов присоединился к "Металлисту 1925" в июле 2023-го года. В прошлом сезоне сыграл в 28 матчах, в которых отметился 6 голами и 2 ассистами.
Марьян Фарина выступал за клуб с сентября 2023-го года. За прошлый сезон сыграл в 23 матчах и отметился 1 голом.
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