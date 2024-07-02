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Буковина подписала молодого полузащитника Кривбасса

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Соглашение - на три года

Буковина подписала молодого полузащитника Кривбасса

Фото: ФК Буковина

Новина українською

"Буковина" подписала 20-летнего полузащитника Арсения Килевого, который в последнее время выступал за "Кривбасс" U-19.

Соглашение с футболистом рассчитано на три года.

Новичок "желто-черных" - воспитанник футбольных академий запорожского "Металлурга" и киевского "Динамо", в составе которых на детско-юношеском уровне сыграл 57 матчей и забил 4 гола. В 2022 году Килевой подписал контракт с "Кривбассом". В течение двух сезонов Арсений выступал в составе "Кривбасса" U-19, за который в целом провел 55 поединков и забил 11 мячей.

Арсений Килевой - универсал, который может сыграть как на флангах атаки, так и на позиции атакующего полузащитника.

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Буковина (Черновцы) Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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