Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буковина подписала молодого полузащитника Кривбасса
Соглашение - на три года
Фото: ФК Буковина
"Буковина" подписала 20-летнего полузащитника Арсения Килевого, который в последнее время выступал за "Кривбасс" U-19.
Соглашение с футболистом рассчитано на три года.
Новичок "желто-черных" - воспитанник футбольных академий запорожского "Металлурга" и киевского "Динамо", в составе которых на детско-юношеском уровне сыграл 57 матчей и забил 4 гола. В 2022 году Килевой подписал контракт с "Кривбассом". В течение двух сезонов Арсений выступал в составе "Кривбасса" U-19, за который в целом провел 55 поединков и забил 11 мячей.
Арсений Килевой - универсал, который может сыграть как на флангах атаки, так и на позиции атакующего полузащитника.
Популярное сейчас
- Португалия - Словения 0:0, пен. 3:0. Обзор матча и видео серии пенальти
- Кипер Португалии установил уникальное достижение в игре со Словенией
- Евро. Португалия – Словения 0:0 (пен. 3:0). Кошта исправил нереализацию Роналду
- Полесье отправило в аренду в Звягель трех футболистов
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО