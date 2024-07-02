Кравец - о первом матче за Металлист 1925: Дали сыграть 90 минут - сыграл 90 минут

Новичок "Металлиста 1925" Василий Кравец рассказал о первых 90 минут в контрольном матче против "Ревера 1908" (5:1) и об адаптации в команде.

- Василий, первый контрольный матч за "Металлист 1925", сразу нагрузили сыграть 90 минут. Как впечатления и ощущения?

- Хорошие впечатления, хорошая получилась игра. Соперник оказался квалифицированный, они тоже играли в футбол, поэтому было интересно. Слава Богу, команда заслужила этот результат, все хорошо сыграли и выложились. Очень счастлив, что мой дебют оказался именно таким. Радуюсь, будем стараться выигрывать и в дальнейшем.

- Обычно в стартовых матчах на сборах постепенно дают играть, 45 минут, 60 минут, 90 минут. У тебя есть силы, чтобы сразу все 90 минут бегать?

- Ну, как видите, отбегал, но не знаю подошло это тренеру или нет. Потом скажет. Нет, нормально. Я в прошлой игре еще не мог участвовать. Поэтому теперь меня спросили сыграю ли 90 минут, ответил, что как тренер скажет так и будет. Поэтому, дали сыграть 90 минут - сыграл 90 минут.

- Какие первые впечатления от "Металлиста 1925", как восприняла команда, есть ли знакомые для быстрой адаптации? Или еще нужно время?

- Хорошая команда, хороший коллектив. Познакомился с новыми ребятами, которых еще не знал, все очень приятные, качественные футболисты. Адаптация, думаю, уже прошла, потому что нет времени, надо играть уже. Как видим, есть понимание с партнерами. Они понимают меня, я - их. Поэтому, думаю, что с этим проблем не будет.

- Сегодня мы тебя увидели тебя и левее в центре защиты, и слева в защите, где тебе лучше играть?

- Я не могу сейчас дать ответ на этот вопрос. Я сегодня комфортно себя чувствовал, играя и в центре, и слева. Не знаю.

- Когда выпадает свободное время от футбола, как его проводишь?

- После тренировок что? Прихожу домой, отдыхаю, вечером могу выйти с дочкой во двор. Чисто время с семьей провести.

- Ты человек семейный, на другие развлечения уже времени не хватает?

- Для меня единственное развлечение - это рыбалка. А в обычный будний день трудно выехать, потому что каждый день тренировки. Больше провожу время дома, - рассказал Кравец.