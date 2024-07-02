Металлист 1925 объявил об уходе защитника

Защитник Иван Коваленко покинул "Металлист 1925", сообщает официальный сайт клуба.

25-летний Коваленко присоединился к харьковчанам еще зимой 2017 года, когда команда играла еще в чемпионате Украины среди любителей. За это время он сыграл в 49 матчах за основной состав клуба.

В минувшем сезоне Коваленко принял участие в двух поединках, без результативных действий.

Напомним, что по итогам сезона 2023/24 "Металлист 1925" занял последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.