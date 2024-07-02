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Металлист 1925 объявил об уходе защитника
Он выступал за команду еще со времен аматоров
Фото: ФК Металіст 1925
Защитник Иван Коваленко покинул "Металлист 1925", сообщает официальный сайт клуба.
25-летний Коваленко присоединился к харьковчанам еще зимой 2017 года, когда команда играла еще в чемпионате Украины среди любителей. За это время он сыграл в 49 матчах за основной состав клуба.
В минувшем сезоне Коваленко принял участие в двух поединках, без результативных действий.
Напомним, что по итогам сезона 2023/24 "Металлист 1925" занял последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.
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