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Металлист 1925 объявил об уходе защитника

Первая лига

Он выступал за команду еще со времен аматоров

Металлист 1925 объявил об уходе защитника

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Защитник Иван Коваленко покинул "Металлист 1925", сообщает официальный сайт клуба.

25-летний Коваленко присоединился к харьковчанам еще зимой 2017 года, когда команда играла еще в чемпионате Украины среди любителей. За это время он сыграл в 49 матчах за основной состав клуба.

В минувшем сезоне Коваленко принял участие в двух поединках, без результативных действий.

Напомним, что по итогам сезона 2023/24 "Металлист 1925" занял последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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Металлист 1925 (Харьков)
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1 голосов
Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.07.2024 в 13:09
Очень мало игрового времени провел за клуб. Значит игрок низкого качества. Надо искать получше. Работай Скрыпник, работай!
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.07.2024 в 13:09
Очень мало игрового времени провел за клуб. Значит игрок низкого качества. Надо искать получше. Работай Скрыпник, работай!
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Morphyk7 (Черновцы)
02.07.2024 в 13:06
Підлизує як завжди
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