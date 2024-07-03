Вингер Металлиста 1925 официально покинул клуб - он продолжит карьеру в УПЛ

Вингер Константин Бычек покинул "Металлист 1925", сообщает официальный сайт харьковчан.

24-летний игрок присоединился к команде в августе 2022 года. За два сезона отыграл в 39 матчах, в которых отметился 2 голами. В минувшем сезоне он принял участие в 18 поединках и оформил 1 ассист.

"Металлист 1925" благодарит Константина за эти два года проведенные в клубе, вклад в развитие нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры в "Оболони", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что по итогам сезона 2023/24 "Металлист 1925" занял последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.

"Оболонь", в свою очередь, осталась в УПЛ, обыграв в переходных матчах "Левый берег" (2:1 по сумме двух игр).