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Металлист 1925 объявил о подписании ключевого игрока Зари

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Хавбек сменил УПЛ на Первую лигу

Металлист 1925 объявил о подписании ключевого игрока Зари

Фото: ФК Металіст 1925

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"Металлист 1925" подписал полузащитника Вячеслава Чурко, который до недавнего времени выступал за "Зорю", сообщает официальный сайт харьковчан.

Футболист перешел как свободный агент, так как в конце июня у него истек контракт с луганчанами.

Срок соглашения 31-летнего Чурко с харьковским клубом рассчитан на два года. Хавбек будет выступать под 11-м номером.

Чурко выступал за "Зарю" с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 Вячеслав отыграл 25 матчей во всех турнирах и оформил 3 ассиста.

Напомним, Чурко - воспитанник академии донецкого "Шахтера", но за основную команду дончан так и не дебютировал. На профессиональном уровне играл за "Говерлу", "Металлист", "Мариуполь", "Колос", венгерские "Академия Пушкаша" и "Мезйокйовешд" и итальянский "Фрозиноне".

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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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