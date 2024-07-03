Металлист 1925 объявил о подписании ключевого игрока Зари

"Металлист 1925" подписал полузащитника Вячеслава Чурко, который до недавнего времени выступал за "Зорю", сообщает официальный сайт харьковчан.

Футболист перешел как свободный агент, так как в конце июня у него истек контракт с луганчанами.

Срок соглашения 31-летнего Чурко с харьковским клубом рассчитан на два года. Хавбек будет выступать под 11-м номером.

Чурко выступал за "Зарю" с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 Вячеслав отыграл 25 матчей во всех турнирах и оформил 3 ассиста.

Напомним, Чурко - воспитанник академии донецкого "Шахтера", но за основную команду дончан так и не дебютировал. На профессиональном уровне играл за "Говерлу", "Металлист", "Мариуполь", "Колос", венгерские "Академия Пушкаша" и "Мезйокйовешд" и итальянский "Фрозиноне".