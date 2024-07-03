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Металлист 1925 предложил Металлисту провести товарищеское дерби под названием "Харьков – город-герой"
Ответа от Металлиста пока нет
instagram.com/metalist1925_kh
Руководство "Металлиста 1925" обратилось к "Металлисту" с инициативой провести на "Арене Львов" товарищеский матч под названием "Харьков - город-герой".
Клуб Владимира Носова выразил готовность взять на себя все расходы, связанные с арендой стадиона, а также содержанием второй харьковской команды.
Планируется, что все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на нужды ВСУ.
Предлагаемая дата матча - 11 июля.
Впрочем, "Металлист 1925" еще не получил ответ от руководства Металлиста.
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