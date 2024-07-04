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Бывший форвард Александрии подписал контракт с Буковиной
До этого он играл в клубе на правах аренды
Фото: ФК Буковина
Нападающий Андрей Андрейчук продолжит карьеру в "Буковине".
Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год. В весенней части минувшего сезона нападающий выступал за "желто-черных" на правах аренды из "Александрии", но черновицкий клуб воспользовался опцией выкупа форварда.
При чем пресс-служба горожан сообщала, что игрок покинул александрийский клуб на правах свободного агента.
Андрейчук провел за черновчан 10 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Также нападающий попадал в символическую сборную тура и признавался героем тура, а еще стал лучшим игроком "Буковины" в марте и мае по версии болельщиков черновицкого клуба.
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