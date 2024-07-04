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ФСК Мариуполь объявил об уходе двух игроков
У одного закончился контракт, у другого - аренда
Фото: ФСК Маріуполь
ФСК "Мариуполь" завершил сотрудничество с полузащитниками Дмитрием Олейником и Родионом Плаксой.
У 31-летнего Олейника завершился срок действия контракта, а 22-летний Плакса был арендован у "Александрии".
Олейник выступал за клуб с осени 2023 года. За это время он провел 11 матчей в футболке азовцев, отметился 1 голом и 1 голевой передачей.
Плакса присоединился к ФСК "Мариуполь" в марте 2024 года. С тех пор он отыграл 9 матчей и забил 1 гол.
Напомним, ФСК "Мариуполь" по итогам сезона-2023/24 занял 9-е место в группе Чемпионская Первой лиги.
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