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ФСК Мариуполь объявил об уходе двух игроков

Первая лига

У одного закончился контракт, у другого - аренда

ФСК Мариуполь объявил об уходе двух игроков

Фото: ФСК Маріуполь

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ФСК "Мариуполь" завершил сотрудничество с полузащитниками Дмитрием Олейником и Родионом Плаксой.

У 31-летнего Олейника завершился срок действия контракта, а 22-летний Плакса был арендован у "Александрии".

Олейник выступал за клуб с осени 2023 года. За это время он провел 11 матчей в футболке азовцев, отметился 1 голом и 1 голевой передачей.

Плакса присоединился к ФСК "Мариуполь" в марте 2024 года. С тех пор он отыграл 9 матчей и забил 1 гол.

Напомним, ФСК "Мариуполь" по итогам сезона-2023/24 занял 9-е место в группе Чемпионская Первой лиги.

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Источник:
ФСК Маріуполь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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