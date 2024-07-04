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Официально. Еще один игрок Зари перешел в Металлист 1925
Харьковчане продолжают усиливать свой состав
Фото: ФК Металіст 1925
Украинский полузащитник Денис Нагнойный перешел в "Металлист 1925", сообщает официальный сайт клуба.
Срок соглашения на четыре года.
Предыдущим клубом 22-летнего Нагнойного была "Заря", которую он покинул этим летом в связи с окончанием контракта. Всего за луганчан Денис провел 37 поединков, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.
Ранее сообщалось, что с зимы он тренировался с юношеской командой "черно-белых" U-19 из-за отказа продлевать договор. В начале мая была информация, что хавбек получил разрыв крестообразных связок и пропустит около 7 месяцев.
Основная позиция - атакующий полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 21-м номером.
Также добавим, что в летнее межсезонье "Металлист 1925" подписал еще одного игрока "Зари" Вячеслава Чурко.
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