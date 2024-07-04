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Официально. Еще один игрок Зари перешел в Металлист 1925

Первая лига

Харьковчане продолжают усиливать свой состав

Официально. Еще один игрок Зари перешел в Металлист 1925

Фото: ФК Металіст 1925

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Украинский полузащитник Денис Нагнойный перешел в "Металлист 1925", сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения на четыре года.

Предыдущим клубом 22-летнего Нагнойного была "Заря", которую он покинул этим летом в связи с окончанием контракта. Всего за луганчан Денис провел 37 поединков, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.

Ранее сообщалось, что с зимы он тренировался с юношеской командой "черно-белых" U-19 из-за отказа продлевать договор. В начале мая была информация, что хавбек получил разрыв крестообразных связок и пропустит около 7 месяцев.

Основная позиция - атакующий полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 21-м номером.

Также добавим, что в летнее межсезонье "Металлист 1925" подписал еще одного игрока "Зари" Вячеслава Чурко.

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Металлист 1925 (Харьков) Денис Нагнойный
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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