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Чистка продолжается. Металлист 1925 покинул 11-й по счету игрок

Первая лига

Харьковчане избавляются от ненужных футболистов

Чистка продолжается. Металлист 1925 покинул 11-й по счету игрок

Фото: ФК Металіст 1925

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Полузащитник Ростислав Русин покинул "Металлист 1925", сообщает официальный сайт клуба.

28-летний хавбек присоединился к команде в июле 2021-го года. За три сезона он сыграл в 43 матчах, в которых отметился 6 голами

Ранее "Металлист 1925" покинули Евгений Ткачук, Бека Вачиберадзе, Андрей Ременюк, Андрей Ткачук, Ярослав Мартынюк, Дмитрий Юсов, Марьян Фарина (завершилась аренда), Денис Сидоренко, Иван Коваленко и Константин Бычек.

В то же время харьковчане уже подписали Сергея Стеня, Василия Кравца, Вячеслава Чурко и Дениса Нагнойного.

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Металлист 1925 (Харьков) Ростислав Русин
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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