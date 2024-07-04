Чистка продолжается. Металлист 1925 покинул 11-й по счету игрок

Полузащитник Ростислав Русин покинул "Металлист 1925", сообщает официальный сайт клуба.

28-летний хавбек присоединился к команде в июле 2021-го года. За три сезона он сыграл в 43 матчах, в которых отметился 6 голами

Ранее "Металлист 1925" покинули Евгений Ткачук, Бека Вачиберадзе, Андрей Ременюк, Андрей Ткачук, Ярослав Мартынюк, Дмитрий Юсов, Марьян Фарина (завершилась аренда), Денис Сидоренко, Иван Коваленко и Константин Бычек.

В то же время харьковчане уже подписали Сергея Стеня, Василия Кравца, Вячеслава Чурко и Дениса Нагнойного.