Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагорняк: Эпицентр сделает так, что команда будет в Премьер-лиге
Наставник коллектива убежден, что выход в УПЛ – вопрос времени
Фото: fckarpaty.org
Клуб из Каменец-Подольского остановился в шаге от дебюта в элите, но Сергей Нагорняк знает, что "Эпицентр" все равно будет среди лучших.
"Сначала постараемся попасть в первую четверку. После второй игры плей-офф в Ровно команде поблагодарили за сезон и сказали: "Ребята, отдохните, а потом будем пытаться попасть (в УПЛ)". Вот такое понимание у нас есть, теперь нужно согласовать все детали. Я думаю, что такая компания, как "Эпицентр", сделает так, что рано или поздно команда будет в Премьер-лиге.
Просто сейчас время такое, война. Поэтому приоритеты несколько иные. Но на том уровне, на котором нам сейчас декларируют поддержку, все выполняется от А до Я".
[Об увеличении финансирования при выходе в УПЛ] "Ну а почему нет? Правда. Мы в этом даже не сомневаемся. Сейчас самое главное, что у нашей команды есть стабильность”, – рассказал тренер.
Для Сергея Николаевича это первый клуб в качестве главного наставника. Раньше он работал исключительно с молодежными и юношескими сборными.
Популярное сейчас
- УЕФА дисквалифицировала Демирала на два поединка из-за его празднования гола в матче против Австрии
- Динамо ведет переговоры по 18-летнему таланту Днепра-1
- Ребров: Мне все еще трудно объяснить, почему так произошло в игре с Румынией
- Вингер Металлиста 1925 официально покинул клуб - он продолжит карьеру в УПЛ
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
Комментарии 1