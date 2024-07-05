Нагорняк: Эпицентр сделает так, что команда будет в Премьер-лиге

Клуб из Каменец-Подольского остановился в шаге от дебюта в элите, но Сергей Нагорняк знает, что "Эпицентр" все равно будет среди лучших.

"Сначала постараемся попасть в первую четверку. После второй игры плей-офф в Ровно команде поблагодарили за сезон и сказали: "Ребята, отдохните, а потом будем пытаться попасть (в УПЛ)". Вот такое понимание у нас есть, теперь нужно согласовать все детали. Я думаю, что такая компания, как "Эпицентр", сделает так, что рано или поздно команда будет в Премьер-лиге. Просто сейчас время такое, война. Поэтому приоритеты несколько иные. Но на том уровне, на котором нам сейчас декларируют поддержку, все выполняется от А до Я".

[Об увеличении финансирования при выходе в УПЛ] "Ну а почему нет? Правда. Мы в этом даже не сомневаемся. Сейчас самое главное, что у нашей команды есть стабильность”, – рассказал тренер.

Для Сергея Николаевича это первый клуб в качестве главного наставника. Раньше он работал исключительно с молодежными и юношескими сборными.