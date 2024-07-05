  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ЮКСА рассталась с двумя игроками
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЮКСА рассталась с двумя игроками

Первая лига

Команду покинули Артур Думанюк и Дмитрий Махнев

ЮКСА рассталась с двумя игроками

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

ФК "ЮКСА" объявил о том, что команду покинули полузащитник Артур Думанюк и защитник Дмитрий Махнев.

Контракты игроков закончились и не были продлены сторонами. Они оба получили статус свободного агента.

27-летний Думанюк присоединился к команде в июле 2023 года. В течение прошлого сезона Артур провел за "крестоносцев" 29 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.

28-летний Махнев тоже стал игроком "ЮКСЫ" летом прошлого года. За это время он сыграл 25 поединков, в которых забил 4 мяча, в том числе 3 с пенальти.

По итогам кампании-2023/24 "ЮКСА" стал серебряным призером Второй лиги и добыл путевку в Первую лигу.

По теме
yellow-arrow
Буковина объявила о переходе экс-защитника Полесья и Звягеля
yellow-arrow
Нагорняк: Эпицентр сделает так, что команда будет в Премьер-лиге
yellow-arrow
Чистка продолжается. Металлист 1925 покинул 11-й по счету игрок
Дмитрий Махнев Артур Думанюк ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЮКСА
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости