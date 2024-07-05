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ЮКСА рассталась с двумя игроками
Команду покинули Артур Думанюк и Дмитрий Махнев
Фото: ФК ЮКСА
ФК "ЮКСА" объявил о том, что команду покинули полузащитник Артур Думанюк и защитник Дмитрий Махнев.
Контракты игроков закончились и не были продлены сторонами. Они оба получили статус свободного агента.
27-летний Думанюк присоединился к команде в июле 2023 года. В течение прошлого сезона Артур провел за "крестоносцев" 29 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.
28-летний Махнев тоже стал игроком "ЮКСЫ" летом прошлого года. За это время он сыграл 25 поединков, в которых забил 4 мяча, в том числе 3 с пенальти.
По итогам кампании-2023/24 "ЮКСА" стал серебряным призером Второй лиги и добыл путевку в Первую лигу.
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