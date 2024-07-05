ЮКСА рассталась с двумя игроками

ФК "ЮКСА" объявил о том, что команду покинули полузащитник Артур Думанюк и защитник Дмитрий Махнев.

Контракты игроков закончились и не были продлены сторонами. Они оба получили статус свободного агента.

27-летний Думанюк присоединился к команде в июле 2023 года. В течение прошлого сезона Артур провел за "крестоносцев" 29 матчей во всех турнирах и отметился 2 результативными передачами.

28-летний Махнев тоже стал игроком "ЮКСЫ" летом прошлого года. За это время он сыграл 25 поединков, в которых забил 4 мяча, в том числе 3 с пенальти.

По итогам кампании-2023/24 "ЮКСА" стал серебряным призером Второй лиги и добыл путевку в Первую лигу.