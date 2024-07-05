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Буковина объявила о переходе экс-защитника Полесья и Звягеля
Футболист подписал контракт по схеме 1+1
Фото: ФК Буковина
"Буковина" подписала флангового защитника Яна Морговского.
Соглашение с футболистом заключено на один год с возможностью продления еще на один год.
Новичок "желто-черных" - воспитанник академии хмельницкого "Подолья". На профессиональном уровне дебютировал в составе клуба из Хмельницкого в сезоне 2016/17. Всего за "Подолье" Морговский выступал в течение шести сезонов и успел сыграть 140 официальных матчей, в которых забил пять голов.
Зимой 2022 года перешел в житомирское "Полесье", с которым выиграл золотые награды Первой лиги в прошлом сезоне. Всего за "зелено-желтых" провел 13 поединков.
В кампании 2023/24 выступал в составе "Звягеля", которому помог повыситься в классе. В активе Морговского - 18 сыгранных матчей, три гола и одна результативная передача.
Ян Морговский - левый защитник, но может сыграть и на фланге атаки.
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