  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Буковина объявила о переходе экс-защитника Полесья и Звягеля
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина объявила о переходе экс-защитника Полесья и Звягеля

Первая лига

Футболист подписал контракт по схеме 1+1

Буковина объявила о переходе экс-защитника Полесья и Звягеля

Фото: ФК Буковина

Новина українською

"Буковина" подписала флангового защитника Яна Морговского.

Соглашение с футболистом заключено на один год с возможностью продления еще на один год.

Новичок "желто-черных" - воспитанник академии хмельницкого "Подолья". На профессиональном уровне дебютировал в составе клуба из Хмельницкого в сезоне 2016/17. Всего за "Подолье" Морговский выступал в течение шести сезонов и успел сыграть 140 официальных матчей, в которых забил пять голов.

Зимой 2022 года перешел в житомирское "Полесье", с которым выиграл золотые награды Первой лиги в прошлом сезоне. Всего за "зелено-желтых" провел 13 поединков.

В кампании 2023/24 выступал в составе "Звягеля", которому помог повыситься в классе. В активе Морговского - 18 сыгранных матчей, три гола и одна результативная передача.

Ян Морговский - левый защитник, но может сыграть и на фланге атаки.

По теме
yellow-arrow
ЮКСА рассталась с двумя игроками
yellow-arrow
Нагорняк: Эпицентр сделает так, что команда будет в Премьер-лиге
yellow-arrow
Чистка продолжается. Металлист 1925 покинул 11-й по счету игрок
Буковина (Черновцы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости