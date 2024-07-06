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Тренер Буковины - о поражении против Ворсклы: Мы получили много полезной информации

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Видит плюсы спарринга

Тренер Буковины - о поражении против Ворсклы: Мы получили много полезной информации

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Главный тренер "Буковины" Валерий Кривенцов прокомментировал поражения команды против "Ворсклы", 1:3.

Мы хотим демонстрировать хороший футбол и одновременно добиваться положительного результата. Несмотря на уровень соперника, хочу отметить игру нашей команды, особенно футболистов, которые вышли на поле в первой половине матча. Первая группа игроков продемонстрировала качественный футбол. Забили гол, были еще моменты ... Вторая группа сыграла немного хуже, сами себе "привезли" два мяча. Я очень доволен проведенным спаррингом с "Ворсклой". Мы получили много полезной информации. Разберем ошибки, сделаем выводы и будем двигаться дальше.

Почему "Буковине" сейчас важно проводить матчи с такими сильными соперниками, которые представляют Премьер-лигу?

Такие спарринги с хорошими соперниками указывают на наши слабые места. По моему мнению, играть нужно с сильнейшими.

Довольны ли вы физической готовностью футболистов?

Да. На данный момент я доволен физической готовностью наших игроков. Доволен и отношением к тренировочному процессу, и физической формой.

Напомним, следующая игра "Буковины" пройдет 8 июля против харьковского "Металлиста 1925".

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Источник:
ФК Буковина
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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