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Валерий Пересоляк: В мае Минай и Металлист 1925 - это были одни команды, сейчас - совершенно другие

Первая лига

Президент Миная отреагировал на новости о том, что Днепр-1 в УПЛ может заменить Минай, или Металлист 1925

Валерий Пересоляк: В мае Минай и Металлист 1925 - это были одни команды, сейчас - совершенно другие

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Президент "Миная" Валерий Пересоляк прокомментировал ситуацию относительно потенциальной замены его клубом "Днепра-1" в следующем сезоне УПЛ.

"Хорошо, представим себе, что отложат старт Первой лиги, но как вообще с точки зрения спортивного принципа все это будет выглядеть? В мае "Минай" и "Металлист 1925" - это были одни команды, сейчас - совершенно другие. Кстати, напоминаю, что в прошлом чемпионате "Минай" был сильнее не только по сумме очков, но и по итогам очных матчей.

Идея этого матча - полная чушь еще и потому, что это будет прецедент для манипуляции в будущем. За счет договоренностей и влияния, все, кому это выгодно, будут организовывать всевозможные переигровки, плей-офф и прочую дичь. Так почему бы нам с "Металлистом 1925" не сэкономить время и просто не собраться пробить пенальти или вообще бросить монетку как в 60-х годах?", — сказал Пересоляк.

Напомним, "Минай" и "Металлист 1925" в сезоне 2023/24 заняли 15 и 16 места в УПЛ.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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