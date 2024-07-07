Валерий Пересоляк: В мае Минай и Металлист 1925 - это были одни команды, сейчас - совершенно другие

Президент "Миная" Валерий Пересоляк прокомментировал ситуацию относительно потенциальной замены его клубом "Днепра-1" в следующем сезоне УПЛ.

"Хорошо, представим себе, что отложат старт Первой лиги, но как вообще с точки зрения спортивного принципа все это будет выглядеть? В мае "Минай" и "Металлист 1925" - это были одни команды, сейчас - совершенно другие. Кстати, напоминаю, что в прошлом чемпионате "Минай" был сильнее не только по сумме очков, но и по итогам очных матчей.

Идея этого матча - полная чушь еще и потому, что это будет прецедент для манипуляции в будущем. За счет договоренностей и влияния, все, кому это выгодно, будут организовывать всевозможные переигровки, плей-офф и прочую дичь. Так почему бы нам с "Металлистом 1925" не сэкономить время и просто не собраться пробить пенальти или вообще бросить монетку как в 60-х годах?", — сказал Пересоляк.