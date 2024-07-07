Металлург ждет новое руководство. Команде могут предложить место в Первой лиге

Главный клуб Запорожья и области в очередной раз переживает сложные времена. Весной коллектив доигрывал сезон в Первой лиге воспитанниками ДЮСШ, которые недавно выступали в дубле.

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"Металлург" не сохранил прописку в турнире, поскольку в плей-офф уступил ЮКСА. Но "Дружба", чемпион Второй лиги, решила не заявляться на этот сезон. Свободный слот может занять "Хуст", но клуб пока не дал окончательного ответа.

Если закарпатская команда откажется, то в Первой лиге место получит МФК. Пресс-секретарь запорожского коллектива Руслан Левицкий сообщил, что в клубе ждут официального представления нового руководства. Только после этого "Металлург" выскажет свою позицию.