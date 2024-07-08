Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция товарищеского матча
Начало - в 15:00
Фото: ФК Металіст 1925
8 июля "Металлист 1925" проведет четвертый товарищеский матч на сборе в Винниках. В соперниках - представитель Первой лиги "Буковина" из Черновцов.
Игра пройдет на "Emily Resort" в формате 4 тайма по 30 минут.
Старт поединка - в 15:00. Смотреть видеотрансляцию матча можно на YouTube-канале "Металлиста 1925" и "Буковины".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вацко: Впечатление, что не Ребров давал интервью, а фейсбук Протасова
- Журавчак: Нужно менять Реброва? Это радикальный шаг. Нет тренеров, которые только выигрывают
- Ярослава Магучих: Были прыжки до 2.07 и я думала "Что я делаю?". Но потом поняла, что хочу бороться дальше
- Бывший форвард Александрии подписал контракт с Буковиной
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн