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Металлист 1925 - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция товарищеского матча

Первая лига
Обновлено

Начало - в 15:00

Металлист 1925 - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция товарищеского матча

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

8 июля "Металлист 1925" проведет четвертый товарищеский матч на сборе в Винниках. В соперниках - представитель Первой лиги "Буковина" из Черновцов.

Игра пройдет на "Emily Resort" в формате 4 тайма по 30 минут.

Старт поединка - в 15:00. Смотреть видеотрансляцию матча можно на YouTube-канале "Металлиста 1925" и "Буковины".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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