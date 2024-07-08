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Хуст опубликовал заявление по поводу своего будущего
В клубе опровергли слухи о снятии с турнира
Фото: ФК Хуст
"Хуст" выступил с официальным заявление относительно будущего клуба.
"Хотим поставить точку в спекуляциях вокруг так называемого "снятия с Первой лиги ПФЛ" сезона 2024 /2025 ФК "Хуст".
Весь руководящий состав клуба опровергает данную информацию и призывает доверять только надежным источникам информации.
ФК "Хуст" будет продолжать по-прежнему писать свою историю в г. Хуст и за его пределами, где вместе с Вами, наши дорогие болельщики, будем разделять наши общие победы!
ФК "Хуст" начнет на этой неделе подготовку к сезону 2024/25 в Первой лиге ПФЛ. Первый двухнедельный сбор пройдет в Хусте. На этом этапе подготовки, команда будет работать в режиме двухразовых тренировок.
Гордимся своей страной, нацией !!! Главная наша победа еще впереди, и это не о футболе. Все будет Украина!!! Слава нашим ВСУ!", - говорится в заявлении клуба.
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