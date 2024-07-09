Президент ФК Хуст об объединении: Подолянов что-то не устраивало, но это их дела

Президент прокомментировал текущее положение дел.

"Вся команда делает все возможное, чтобы клуб функционировал. "Хуст" точно будет играть в Первой лиге. [О неудаче в объединении с "Подолянами"] Так сложилось, это жизнь. "Подолян" что-то, возможно, не устраивало, но это их дела. Поймите, такого на профессиональном уровне нет [сегодня я хочу, а завтра не хочу играть футбол]. Вот и все".

"На должности остается Владимир Цыткин. Мы довольны этим человеком и специалистом. По игрокам есть понимание, но со временем все узнаете. Мы над этим работаем, скоро будут контракты. Менять город и стадион не планируем”, – заявил функционер.

Клуб основали 5 лет назад. Коллектив повысился в классе по итогам плей-офф в матчах против ФСК "Мариуполь" (1:0, 1:1).