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Президент ФК Хуст об объединении: Подолянов что-то не устраивало, но это их дела

Первая лига

Михаил Мадярчик подтвердил, что клуб будет жить и играть в Первой лиге

Президент ФК Хуст об объединении: Подолянов что-то не устраивало, но это их дела

Фото - Хуст

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Президент прокомментировал текущее положение дел.

"Вся команда делает все возможное, чтобы клуб функционировал. "Хуст" точно будет играть в Первой лиге.

[О неудаче в объединении с "Подолянами"] Так сложилось, это жизнь. "Подолян" что-то, возможно, не устраивало, но это их дела. Поймите, такого на профессиональном уровне нет [сегодня я хочу, а завтра не хочу играть футбол]. Вот и все".

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"На должности остается Владимир Цыткин. Мы довольны этим человеком и специалистом. По игрокам есть понимание, но со временем все узнаете. Мы над этим работаем, скоро будут контракты. Менять город и стадион не планируем”, – заявил функционер.

Клуб основали 5 лет назад. Коллектив повысился в классе по итогам плей-офф в матчах против ФСК "Мариуполь" (1:0, 1:1).

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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