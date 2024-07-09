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Вингер Звягеля – об уходе из команды: Зарплаты были более 100 тысяч. Сейчас максимум 70-80 тысяч будет. Я заслуживаю большей зарплаты
Богдан Оринчак не согласился на уменьшение бюджета коллектива
ФК Полісся
Футболисту предложили худшие условия по новому контракту, поэтому он решил поискать другой клуб.
"У нас была товарищеская игра против "Колоса" (Полонное) и накануне нам отдавали зарплату за июнь. До этого главный тренер Юрий Вирт спрашивал меня: "Почему ты не идешь подписывать новый контракт?".
Перед матчем мы поговорили с директором по новому соглашению и мне предложили худшие условия, чем в прошлом сезоне, из-за урезанного бюджета клуба. И я решил не оставаться в команде. Все были в шоке. Вирт сказал: “Это не мое решение. У нас уменьшается бюджет. Исходим из того, что имеем…”. Я спросил: "Почему вы мне об этом не сказали? Я бы мог раньше времени подумать подходит ли мне это”.
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"До субботы даже не думал о том, что уйду, хотя проблем хватало. Считаю, что своей работой на тренировках и игрой я заслуживаю большей зарплаты.
Раньше нам говорили, что когда выйдем в Первую лигу, то все у нас будет классно и бюджет только будет расти. Получилось наоборот. Не знаю, кто с кем поругался, но бюджет срезали в два раза. Зарплаты в команде было более 100 тысяч. Сейчас сказали, что максимум 70-80 тысяч будет.
Сейчас я приехал на собрание: у нас нет стадиона уровня Первой лиги, у нас нет базы, у нас нет ничего. У нас все матчи будут фактически на выезде. В прошлом сезоне у нас были хорошие условия, база”, – рассказал Богдан.
Оринчак усилил "Звягель" прошлым летом после ухода из "Диназа".
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