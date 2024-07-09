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Вингер Звягеля – об уходе из команды: Зарплаты были более 100 тысяч. Сейчас максимум 70-80 тысяч будет. Я заслуживаю большей зарплаты

Первая лига

Богдан Оринчак не согласился на уменьшение бюджета коллектива

Вингер Звягеля – об уходе из команды: Зарплаты были более 100 тысяч. Сейчас максимум 70-80 тысяч будет. Я заслуживаю большей зарплаты

ФК Полісся

Футболисту предложили худшие условия по новому контракту, поэтому он решил поискать другой клуб.

"У нас была товарищеская игра против "Колоса" (Полонное) и накануне нам отдавали зарплату за июнь. До этого главный тренер Юрий Вирт спрашивал меня: "Почему ты не идешь подписывать новый контракт?".

Перед матчем мы поговорили с директором по новому соглашению и мне предложили худшие условия, чем в прошлом сезоне, из-за урезанного бюджета клуба. И я решил не оставаться в команде. Все были в шоке. Вирт сказал: “Это не мое решение. У нас уменьшается бюджет. Исходим из того, что имеем…”. Я спросил: "Почему вы мне об этом не сказали? Я бы мог раньше времени подумать подходит ли мне это”.

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"До субботы даже не думал о том, что уйду, хотя проблем хватало. Считаю, что своей работой на тренировках и игрой я заслуживаю большей зарплаты.

Раньше нам говорили, что когда выйдем в Первую лигу, то все у нас будет классно и бюджет только будет расти. Получилось наоборот. Не знаю, кто с кем поругался, но бюджет срезали в два раза. Зарплаты в команде было более 100 тысяч. Сейчас сказали, что максимум 70-80 тысяч будет.

Сейчас я приехал на собрание: у нас нет стадиона уровня Первой лиги, у нас нет базы, у нас нет ничего. У нас все матчи будут фактически на выезде. В прошлом сезоне у нас были хорошие условия, база”, – рассказал Богдан.

Оринчак усилил "Звягель" прошлым летом после ухода из "Диназа".

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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