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Металлист 1925 и Буковина расписали ничью в товарищеском матче
Команды голов не забивали
Фото: ФК Металіст 1925
8 июля состоялся товарищеский матч между представителями Первой лиги - "Металлистом 1925" и "Буковиной". Игра проходила в формате 4 тайма по 30 минут. За такое количество времени командам не удалось забить ни одного гола. В итоге спарринг завершился нулевой ничьей.
Контрольный матч, 8 июля
"Металлист 1925" - "Буковина" 0:0
Предупреждения: Имереков 38 - Шинкаренко 36, Дудник 56, ИНП 114
"Металлист 1925": Мозиль (Потимков И. 61, Коваленко 91), Безуглый (Ткаченко 91), Имереков (к) (Курило 91), Кравец (ИНП 91), Капинус (Потапенко 91), Юрченко (ИНП 91), Борячук (Смитюх 91), Гармаш (Король 91), Чурко (Панченко 91), Стень (Пасич 61), Овусу (Антонио 91)
"Буковина": Каневцев, Шинкаренко, Дудник, Рудавский, Лопыренок (к), Кольцов, Хамелюк, Килевый, Бойчук, Гончарук, Андрейчук
Выходили на замену: Пономаренко, ИНП, Новотрясов, Азизов, Морговский, Пець, Бусько, Панчишин, Фарасеенко, Голуб, Глущук, Тищенко, Гора, Бодня, Будняк, ИГП, Горный
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