Звягель продлил контракты с четырьмя игроками

ПФК "Звягель" продлил контракты с четырьмя футболистами, сообщает клубная пресс-служба.

Новые договоры получили вратарь и капитан Антон Яшков, опытный защитник и вице-капитан команды Андрей Нестеров, универсальный защитник Андрей Власюк и полузащитник Андрей Близниченко.

Яшков сыграл в 24 поединках прошлого сезона (11 из которых - на "ноль") и даже успел отдать две голевые передачи на партнеров.

Нестеров отыграл в сезоне-2023/24 22 матча за команду и забил в них 4 гола.

Власюк начинал сезон основным игроком, однако столкнулся с долгим восстановлением после нелегких травм. Провел 11 игр, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Близниченко - звездный весенний новичок и уроженец Звягеля. До конца предыдущего сезона успел сыграть 4 игры и отдать "золотую" голевую передачу на гол, который вывел звягелян в Первую лигу.