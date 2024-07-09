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Звягель продлил контракты с четырьмя игроками
Футболисты приняли предложение клуба
Фото: ПФК Звягель
ПФК "Звягель" продлил контракты с четырьмя футболистами, сообщает клубная пресс-служба.
Новые договоры получили вратарь и капитан Антон Яшков, опытный защитник и вице-капитан команды Андрей Нестеров, универсальный защитник Андрей Власюк и полузащитник Андрей Близниченко.
Яшков сыграл в 24 поединках прошлого сезона (11 из которых - на "ноль") и даже успел отдать две голевые передачи на партнеров.
Нестеров отыграл в сезоне-2023/24 22 матча за команду и забил в них 4 гола.
Власюк начинал сезон основным игроком, однако столкнулся с долгим восстановлением после нелегких травм. Провел 11 игр, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Близниченко - звездный весенний новичок и уроженец Звягеля. До конца предыдущего сезона успел сыграть 4 игры и отдать "золотую" голевую передачу на гол, который вывел звягелян в Первую лигу.
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