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"Его все боялись": Экс-игрок Звягеля вспомнил работу под руководством Максимова

Первая лига

Богдан Оринчак рассказал, как себя вел Максимов в клубе

"Его все боялись": Экс-игрок Звягеля вспомнил работу под руководством Максимова

facebook.com/pfczvyagel

Новина українською

Лидер "Звягеля" Богдан Оринчак, который покинул команду после выхода в Первую лигу, отметил инфраструктурные изменения в клубе.

"Сейчас я приехал на сборы: у нас нет своего стадиона уровня Первой лиги, у нас нет базы, у нас нет ничего. У нас все матчи будут фактически на выезде. В прошлом сезоне у нас были хорошие условия, база".

Кроме этого, игрок вспомнил работу с Юрием Максимовым, который возглавлял "Звягель" в начале прошлой кампании.

"Хотел бы отметить работу Юрия Максимова, я получил удовольствие от футбола. Классный был тренировочный процесс, мы здорово играли. Жаль, что Максимов нас покинул и ушел в "Днепр-1". Это тренер, который переживал за здоровье футболистов и вообще за все.

Тренировочное поле не полили - он сказал: "Да нет, мои футболисты на таком поле тренироваться не будут". Восстановление он контролировал. Он все держал в своих руках и его все боялись", - рассказал Оринчак.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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