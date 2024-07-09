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"Его все боялись": Экс-игрок Звягеля вспомнил работу под руководством Максимова
Богдан Оринчак рассказал, как себя вел Максимов в клубе
facebook.com/pfczvyagel
Лидер "Звягеля" Богдан Оринчак, который покинул команду после выхода в Первую лигу, отметил инфраструктурные изменения в клубе.
"Сейчас я приехал на сборы: у нас нет своего стадиона уровня Первой лиги, у нас нет базы, у нас нет ничего. У нас все матчи будут фактически на выезде. В прошлом сезоне у нас были хорошие условия, база".
Кроме этого, игрок вспомнил работу с Юрием Максимовым, который возглавлял "Звягель" в начале прошлой кампании.
"Хотел бы отметить работу Юрия Максимова, я получил удовольствие от футбола. Классный был тренировочный процесс, мы здорово играли. Жаль, что Максимов нас покинул и ушел в "Днепр-1". Это тренер, который переживал за здоровье футболистов и вообще за все.
Тренировочное поле не полили - он сказал: "Да нет, мои футболисты на таком поле тренироваться не будут". Восстановление он контролировал. Он все держал в своих руках и его все боялись", - рассказал Оринчак.
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