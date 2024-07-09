"Хочется сбалансировать Металлист 1925". Скрипник рассказал о работе на сборе

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник рассказал о контрольном матче против "Буковины" (0:0), ходе подготовки и новых футболистах.

- Против "Буковины" играли 4 тайма по 30 минут. Что хотели проверить и удалось ли это сделать?

- Такой формат, чтобы у всех была возможность сыграть в футбол. Была цель, чтобы игроки могли 90 минут выдерживать игровой темп, это нужно в игре. Сыграли на ноль, хотя хотелось большего, но мы знаем, где мы находимся - мы на сборах. Так что это такой труд, у нас нет выходных дней. Завтра (прим.: интервью записано вчера, после игры против "Буковины") будет выходной день.

Относительно того, что хотелось увидеть, еще раз говорю, что мы хотим, чтобы мы играли по 90 минут, не 45, не 60, потому что когда ты играешь в сезоне, надо 90 минут выдерживать те нагрузки, которые бывают в игре. Хотелось бы увидеть и голы, но бывает и такое, что команды 0-0 играют.

- После этого матча подготовка выходит на финишную прямую, она уже идет длительное время. Как оцениваете предыдущий период, все ли удалось выполнить из того, что было запланировано?

- Каждому тренеру хочется, чтобы было еще лучше. К сожалению, у нас есть травмированные: Сидоров и Жичиков. Когда такое случается, жаль, потому что ребята потом теряют время. Играет у нас молодежь, как вы видите, у нас в последнем тайме играл очень молодой состав, эти ребята в прошлом году выступали в составе юношеской команды. Работаем, рутинная работа, которая всегда выполняется на сборах.

- Как оцениваете юных футболистов, которых вы привлекли к тренировкам с первой командой и несколько новичков, которые появились в команде? Они адаптируются, все хорошо?

- Да, для этого нужно время, мы довольны тем, какие у нас есть молодые ребята, они прогрессируют, хотя хочется, чтобы это происходило еще лучше и еще быстрее. И бережем тех ребят, которые уже опытные, со своим возрастом, не хочется, чтобы они травмировались. Хочется сбалансировать команду, чтобы было 15-16 ребят, которые выйдут на такой уровень работы, чтобы те цели, которые мы ставим, мы достигали, - сказал Скрипник.