Чурко: Уже два года изучаю фондовый рынок, мне это интересно

Летний новичок "Металлиста 1925" Вячеслав Чурко поделился впечатлениями от спарринга с "Буковиной", об адаптации в команде и сравнил фондовый рынок с футболом.

- Был несколько необычный формат поединка, но в конце концов ты и те, кто вышел со стартовых минут, сыграли 90 минут. Как матч и какие ощущения после него?

- Тяжелый матч. Мы только подходим к тем кондициям, которые позволяют сыграть полный матч. Но еще надо работать, впереди есть еще время, чтобы играть 90 минут, лучше, чем сегодня.

- То еще в матче было больше перерывов чем обычно, влияло на игру?

- Нет, я считаю, что не влияло. Мы менялись половинами поля и все.

- Соперник сложный был?

- Как сказать, мы свое отрабатывали, они свое. Как я считаю, мы маловато моментов создали впереди, могли и больше. Для этого и сборы, работаем, чувствуем нагрузки. Проходим это все вместе. Надеюсь, дальше будет лучше.

- Для тебя знакомый тренерский штаб и некоторые игроки. Как проходит адаптация в команде?

- Всегда нужна адаптация, независимо от того, знаешь ли ты тренеров. Я уверен, что все будет хорошо, но еще есть определенные моменты, на которые нужно время.

- Чем ты занимаешься в свободное время?

- Провожу время с детьми, у меня их двое, дочь и сын. Если старшая в школе, а сын на прогулке, то изучаю фондовый рынок. Уже два года учусь, мне это интересно, а в будущем посмотрим.

- Планируешь после завершения карьеры не оставаться в футболе?

- Сейчас трудно сказать, хочется остаться в футболе, но это определенным образом развивает и дисциплинирует. Что-то интересное в своей жизни пробую, а что из этого получится время покажет. Пытаюсь что-то новое для себя взять.

- Можно что-то оттуда для футбола почерпнуть?

- Дисциплина и, пожалуй, повторение того, что делаешь каждый день. Как в тренировках, так и этом ремесле, если ты ежедневно дисциплинированно повторяешь то же самое, то результат придет. В футболе так же, если ежедневно работать на максимум, то результат непременно будет, - считает Чурко.