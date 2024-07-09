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Экс-полузащитник Буковины перешел в Минай
В новой команде он будет играть под 16 номером
Фото: ФК Минай
"Минай" заключил соглашение с центральным полузащитником Егором Шалфеевым.
Детали соглашения клуб не раскрывает. В закарпатской команде он будет выступать под 16-м номером.
Предыдущим клубом 25-летнего Шалфеева была "Буковина". Егор выходил на поле в составе "желто-черных" в семи матчах, результативными действиями не отличался.
Всего за карьеру провел 53 игры в Первой и 6 - Второй лигах, а также 5 - Кубке Украины. За этот период забил 5 голов и отдал три результативных передачи.
В Премьер-лиге дебютировал в сезоне-2017/18 в составе "Зари". В матче 4-го тура Егор вышел на замену во встрече с "Динамо".
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