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Экс-полузащитник Буковины перешел в Минай

Первая лига

В новой команде он будет играть под 16 номером

Экс-полузащитник Буковины перешел в Минай

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" заключил соглашение с центральным полузащитником Егором Шалфеевым.

Детали соглашения клуб не раскрывает. В закарпатской команде он будет выступать под 16-м номером.

Предыдущим клубом 25-летнего Шалфеева была "Буковина". Егор выходил на поле в составе "желто-черных" в семи матчах, результативными действиями не отличался.

Всего за карьеру провел 53 игры в Первой и 6 - Второй лигах, а также 5 - Кубке Украины. За этот период забил 5 голов и отдал три результативных передачи.

В Премьер-лиге дебютировал в сезоне-2017/18 в составе "Зари". В матче 4-го тура Егор вышел на замену во встрече с "Динамо".

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ФК Минай
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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