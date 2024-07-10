Экс-вингер Звягеля: Шищенко – это тренер, который чему-то может научить. Жаль, что его забрало Полесье

Полузащитник, покинувший клуб из-за уменьшения зарплаты, высоко оценил работу экс-тренера команды.

“Шищенко – это тренер, который чему-то может научить. С ним мы проиграли всего один матч "Дружбе" со счетом 0:1 дома. Тогда у нас был рисунок игры. Только выходя на поле, мы уже понимали, что победили. Мы знали, какая у нас тактика, что мы будем делать, как мы будем играть. Контроль мяча у "Звягеля" тогда всегда был на 20-30% больше, чем у соперника. Шищенко крут. Жаль, что его забрало "Полесье".

Сейчас у нас совсем другой футбол, другой стиль, все по-другому. Каждый тренер работает по-своему, важно найти общий язык и найти свой стиль игры, тогда и будет стабильный результат”, – рассказал Богдан.