Эпицентр подписал трех игроков - среди них экс-хавбек Оболони

"Эпицентр" объявил о подписании трех футболистов. Новичками команды стали полузащитники Виталий Равлик, Максим Процив и Евгений Запорожец.

Равлик на юношеском уровне выступал за "ВИК-Волынь". Во взрослом футболе дебютировал в 2018 году в чемпионате Львовской области, в котором представлял "Энергетик" (Добротвор) и "Юность" (Верхняя Белка). В ПФЛ 24-летний Виталий впервые сыграл в прошлом сезоне. Сначала был "Агробизнес", за который он сыграл 7 матчей и забил 3 гола. А потом перешел во львовские "Карпаты". Всего в активе Виталия в Первой и Второй лигах (за "Карпаты-2"), Кубке Украины - 27 матчей, 4 гола и 1 ассист. В новой команде он будет выступать под номером 7.

23-летний Процив на юношеском уровне выступал за тернопольскую ДЮСШ. За которую в 2018 году дебютировал в первенстве Тернопольской области, а затем - и в чемпионате Украины среди любителей. Всего на любительском уровне у Максима 41 матч, в которых он забил 14 голов. В ПФЛ с 2019 по 2023 годы он в составе "Нивы" Тернополь сыграл в 113 матчах, в которых забил 8 голов. Весной и летом этого года Максим Процив выступал в чемпионате Украины среди любителей за тернопольский ФАТ "Подоляне", с которым дошел до полуфинала. В "Эпицентре" он взял игровой номер 88.

Запорожец на да детско-юношеском уровне выступал за ФК "Иста" из Днепра. В 2014-2015 играл на любительском уровне Украины за "Ингулец" из Петрово. С этой же командой и начал свои первые шаги в профессиональном футболе. За "Ингулец" Евгений выступал с 2015 по 2024 годы. В сезоне 2018/2019 годов стал "серебряным" призером Кубка Украины. С января по июнь 2024 года выступал за "Оболонь", в составе которой проел 5 матчей. В новой команде 29-летний хавбек будет играть под 5-м номером.