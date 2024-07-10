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Полтава рассталась с двумя футболистами

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Команду покинули Максим Горжуй и Дмитрий Копытов

Полтава рассталась с двумя футболистами

Фото: Instagram

Новина українською

СК "Полтава" завершил сотрудничество с двумя игроками. Команду покинули Максим Горжуй и Дмитрий Копытов.

26-летний Горжуй защищал цвета полтавского клуба с 2020 года. С тех пор провел на разных уровнях 90 матчей (31 поединок в любительском первенстве и 59 на профессиональном уровне), где отметился 11 забитыми мячами (4 и 7 голов соответственно). В минувшем сезоне сыграл 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

27-летний Копытов выступал за команду с лета 2021 года. За это время принял участие в 72 поединках, в которых отметился пятью голами. В сезоне-2023/24 провел 29 игр, где отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

СК "Полтава" по итогам сезона-2023/24 занял последнее, 10-е место в группе Чемпионская Первой лиги.

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СК Полтава
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Источник:
СК Полтава
Опубликовал: Алина Ерофеева
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