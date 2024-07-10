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ЮКСА может подписать экс-защитника Дружбы

Первая лига

Новичок Первой лиги рассматривает варианты усиления команды

ЮКСА может подписать экс-защитника Дружбы

Фото: fcavandard.com

Новина українською

"ЮКСА" может подписать экс-защитника "Дружбы" Андрея Дедяева, сообщает Sport Arena.

Помимо него, "ЮКСА" интересуется еще рядом бывших игроков чемпиона Второй лиги. В прошлом розыгрыше Второй лиги Дедяев в составе "Дружбы" провел 18 матчей.

Напомним, "Дружба" заняла 1-е место во Второй лиге, опередив по дополнительным показателям "ЮКСА". Однако коллектив из села Мировка прекращает выступления на профессиональном уровне. Одна из причин - прекращения функционирования - усиленная мобилизация в Украине, из-за которой клуб не может гарантировать бронирование футболистам.

"ЮКСА" в стыковых матчах обыграла МФК "Металлург" (3:0, 4:1) и новый сезон начнет в Первой лиге.

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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