"ЮКСА" может подписать экс-защитника "Дружбы" Андрея Дедяева, сообщает Sport Arena.

Помимо него, "ЮКСА" интересуется еще рядом бывших игроков чемпиона Второй лиги. В прошлом розыгрыше Второй лиги Дедяев в составе "Дружбы" провел 18 матчей.

Напомним, "Дружба" заняла 1-е место во Второй лиге, опередив по дополнительным показателям "ЮКСА". Однако коллектив из села Мировка прекращает выступления на профессиональном уровне. Одна из причин - прекращения функционирования - усиленная мобилизация в Украине, из-за которой клуб не может гарантировать бронирование футболистам.

"ЮКСА" в стыковых матчах обыграла МФК "Металлург" (3:0, 4:1) и новый сезон начнет в Первой лиге.