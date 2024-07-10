Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЮКСА может подписать экс-защитника Дружбы
Новичок Первой лиги рассматривает варианты усиления команды
Фото: fcavandard.com
"ЮКСА" может подписать экс-защитника "Дружбы" Андрея Дедяева, сообщает Sport Arena.
Помимо него, "ЮКСА" интересуется еще рядом бывших игроков чемпиона Второй лиги. В прошлом розыгрыше Второй лиги Дедяев в составе "Дружбы" провел 18 матчей.
Напомним, "Дружба" заняла 1-е место во Второй лиге, опередив по дополнительным показателям "ЮКСА". Однако коллектив из села Мировка прекращает выступления на профессиональном уровне. Одна из причин - прекращения функционирования - усиленная мобилизация в Украине, из-за которой клуб не может гарантировать бронирование футболистам.
"ЮКСА" в стыковых матчах обыграла МФК "Металлург" (3:0, 4:1) и новый сезон начнет в Первой лиге.
Популярное сейчас
- Достойные наследники Хави и Иньесты. Испания - Франция 2:1. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Паневежис открывает еврокубковый сезон неожиданным разгромом, румынские участники Евро-2024 феерят
- Евро-2024. Испания - Франция 2:1. Ямаль - гений, Фурия идет в финал
- Металлист 1925 - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция товарищеского матча
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО