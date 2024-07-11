ЮКСА объявила о переходе четырех новичков

ФК "ЮКСА" подписал четырех новых игроков. Ими стали Андрей Дедяев, Евгений Проданов, Никита Сытников и Максим Казаков.

29-летний полузащитник Дедяев на профессиональной арене провел 185 матчей. Выступал в составе "Энергии" (Новая Каховка), СК "Краматорск", "Кривбасса" и мировской "Дружбы". В прошлом сезоне вместе с "Дружбой" он стал чемпионом Второй лиги.

26-летний Проданов - воспитанник Донетчины. Последние сезоны вингер провел в составе "Тростянца". За команду из Сумщины в сезоне-2023/24 Евгений сыграл 20 матчей и отметился 4 голами. Также в его активе выступления за юношеский состав "Шахтера", "Мариуполь", "Металлист 1925" и ФСК "Мариуполь" (Яруд).

20-летний Сытников в своей карьере выступал за юношеские составы "Александрии", "Черноморца" и варшавской "Легии". В сезоне-2023/24 полузащитник играл в составе "Черноморца" U-19.

28-летний Казаков является воспитанником киевского "Динамо". В своем активе хавбек имеет игры за юношеские сборные Украины U-19 и U-21. Есть опыт игры в УПЛ в футболке луганской "Зари", а в прошлом сезоне стал чемпионом Второй лиги в составе мировской "Дружбы".

"ЮКСА" новый сезон начнет в Первой лиге.