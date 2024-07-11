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Ярославский объявлен в розыск в РФ

Первая лига

Детали дела неизвестны

Ярославский объявлен в розыск в РФ

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Владелец "Металлиста" Александр Ярославский объявлен в розыск, сообщает российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на МВД.

Сообщается, что 64-летнего бизнесмена разыскивают по криминальной статье. По какой именно статье ведется розыск Ярославского, не уточняется.

Ранее была информация, что Ярославский находится в Великобритании и записан в королевстве как британский гражданин.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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