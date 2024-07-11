Минай подписал бывшего защитника Буковины

"Минай" заключил соглашение с 27-летним левым защитником Владиславом Дворовенко, сообщает клубная пресс-служба.

Срок действия контракта неизвестен.

В закарпатской команде он будет выступать под 21-м номером.

Весеннюю часть сезона-2023/24 Дворовенко провел в "Буковине". Также защищал цвета ФК "Кудрика-Нива", МФК "Металлург", тернопольской и винницкой "Нивы", краматорского "Авангарда", а также молдавского ФК "Верис" и польской "Полонии".

За свою карьеру Дворовенко сыграл более сотни матчей - 98 в Первой лиге, 6 - Кубке Украины и два - переходных матчей за право выступать в Премьер-лиге.