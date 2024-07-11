Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай подписал бывшего защитника Буковины
В новой команде он будет играть под 21-м номером
Фото: ФК Минай
"Минай" заключил соглашение с 27-летним левым защитником Владиславом Дворовенко, сообщает клубная пресс-служба.
Срок действия контракта неизвестен.
В закарпатской команде он будет выступать под 21-м номером.
Весеннюю часть сезона-2023/24 Дворовенко провел в "Буковине". Также защищал цвета ФК "Кудрика-Нива", МФК "Металлург", тернопольской и винницкой "Нивы", краматорского "Авангарда", а также молдавского ФК "Верис" и польской "Полонии".
За свою карьеру Дворовенко сыграл более сотни матчей - 98 в Первой лиге, 6 - Кубке Украины и два - переходных матчей за право выступать в Премьер-лиге.
Популярное сейчас
- Ярославский объявлен в розыск в РФ
- В УАФ прокомментировали слухи о натурализации Педриньо
- Бурбас: Вот сейчас поищите лучшего тренера, чем Ребров. За ним стоит очередь клубов из ОАЭ, Саудовской Аравии
- Металлург ждет новое руководство. Команде могут предложить место в Первой лиге
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО