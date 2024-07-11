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Старт сезона в Первой лиге сместили на неделю. Теперь он синхронизирован с УПЛ

Первая лига
Обновлено

Интересная информация о новом сезоне Первой лиги

Старт сезона в Первой лиге сместили на неделю. Теперь он синхронизирован с УПЛ

Фото: Професіональна футбольна ліга

Новина українською

Сезон в Первой лиге должен был стартовать 26 июля, но сегодня стало известно об изменениях в первоочередном плане.

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, первый тур Первой лиги сезона 2024/25 пройдет 3-4 августа. Отметим, что в эти даты начинается новый чемпионат УПЛ.

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Напомним, что в Первой лиге в этом году стартуют 18 клубов. Команды будут распределены на две группы из девяти клубов по географическому принципу. Топ-4 команды из каждой группы выйдут в "чемпионский" раунд и разыграют путевки в УПЛ. В рамках группы из восьми команд каждый клуб проведет по восемь матчей.

Пока неизвестен окончательный состав участников, ведь есть информация, что "Минай" может начать новый сезон в УПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
11.07.2024 в 17:24
ОтпрастітуткиА потім будуть в снігу грати.Все для Бені))!
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
11.07.2024 в 17:24
ОтпрастітуткиА потім будуть в снігу грати.Все для Бені))!
Ответить
0
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