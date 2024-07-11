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Левый берег может подписать эксхавбека Кривбасса

Первая лига
Обновлено

Представитель Первой лиги пока не определился с трансфером

Левый берег может подписать эксхавбека Кривбасса

Фото: Instagram

Новина українською

Киевский "Левый берег" продолжает подготовку к новому сезону в Первой лиге. Как UA-Футбол стало известно из собственных источников, на просмотре в клубе находится эксполузащитник "Кривбасса" Виктор Близниченко. Если игрок устроит тренерский штаб, то с ним подпишут контракт.

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Напомним, что Близниченко на правах аренды (с киевского "Динамо") в прошлом сезоне играл за "Кривбасс". Представитель УПЛ решил не продлевать арендное соглашение с футболистом. За криворожский клуб 21-летний Близниченко сыграл 11 матчей и забил один гол. За эти одиннадцать матчей Близниченко сыграл 169 минут.

Прошлый сезон в Первой лиге "Левый берег" завершил на третьем месте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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