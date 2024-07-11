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С Карпатами не получилось. Когут проходит медосмотр в Металлисте 1925

Первая лига

Осталось утрясти нюансы

С Карпатами не получилось. Когут проходит медосмотр в Металлисте 1925

СК "Днепр-1" / Автор неизвестен

Новина українською

Экс-хавбек "Днепра-1" Игорь Когут близок к подписанию контракта с "Металлистом 1925".

Как сообщает "ТаТоТаке", 28-летний футболист провел тренировки с харьковчанами и если успешно пройдет медосмотр, подпишет контракт с "Металлистом 1925".

Ранее Когут мог перейти в "Карпаты". По информации СМИ, переход не состоялся из-за позиции фанатов.

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Когут присоединился к "Днепру-1" после вылета "Днепра" из УПЛ в 2017 году. Он провел 144 встречи во всех соревнованиях и оформил 50 результативных действий. В прошлом сезоне Когут появился всего в 14 поединках.

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Игорь Когут Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.07.2024 в 21:08
а почему не в ЧО это УПЛ а не 1 лига
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
11.07.2024 в 21:08
а почему не в ЧО это УПЛ а не 1 лига
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.07.2024 в 21:19
кому твій чорножопець потрібен....
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