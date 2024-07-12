Вирт о заявлении Оринчака об уменьшении бюджета Звягеля: Понимаю его обиду – не предложили новый контракт

Юрий Вирт сообщил, что в клубе все стабильно и без изменений.

“Понимаю его обиду – не предложили новый контракт. А с финансированием у нас все хорошо, пусть не придумывает! Нормальный бюджет, зарплату игроки получают вовремя. Сборы проходят в Звягеле, где созданы хорошие условия.

Конечно, не все идеально, но все, что необходимо для полноценной подготовки – имеем. Не понимаю, зачем Оринчак говорил, что у "Звягеля" все было, а сейчас ничего нет".