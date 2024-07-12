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Вирт о заявлении Оринчака об уменьшении бюджета Звягеля: Понимаю его обиду – не предложили новый контракт

Первая лига
Обновлено

Наставник прокомментировал слова бывшего подопечного

Вирт о заявлении Оринчака об уменьшении бюджета Звягеля: Понимаю его обиду – не предложили новый контракт

t.me/pfczvyagel

Новина українською

Юрий Вирт сообщил, что в клубе все стабильно и без изменений.

“Понимаю его обиду – не предложили новый контракт. А с финансированием у нас все хорошо, пусть не придумывает! Нормальный бюджет, зарплату игроки получают вовремя. Сборы проходят в Звягеле, где созданы хорошие условия.

Конечно, не все идеально, но все, что необходимо для полноценной подготовки – имеем. Не понимаю, зачем Оринчак говорил, что у "Звягеля" все было, а сейчас ничего нет".

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"Меня не нужно бояться, меня нужно уважать. Я тоже переживаю за своих подопечных, потому что когда-то сам играл на высоком уровне. И поверьте, если бы я не заботился за состояние футболистов, в частности, в "Вересе", то эта бы команда, наверное, до сих пор бы играла во Второй лиге. Неужели кто-то думаете, что четыре года мы работали на некачественных полях”, – рассказал тренер.

Юрий Николаевич возглавил "Звягель" в апреле.

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Юрий Вирт Богдан Оринчак ФК Звягель
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Источник:
Footboom
Опубликовал: Александр Симченко
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