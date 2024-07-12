Президент ПФЛ пояснил, почему Лига решила синхронизировать календарь с УПЛ

В интервью пресс-службе ПФЛ президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко объяснил, почему пришли к такому решению и каким образом оно внедряется в календаре.

"Первая задача ПФЛ — обеспечить нормальный старт и проведение соревнований. Следовательно, мы должны максимально внимательно следить за всеми событиями, прогнозировать их развитие и последствия, понимать, как это может сказаться на стройности календаря и целостности соревнований. Учитывая ситуацию, сложившуюся этим летом по поводу неопределенности в положении отдельных клубов, это может привести за собой дополнительный обмен между лигами. Что, в свою очередь, отразится на календаре и его заполненности.

Итак, проконсультировавшись с нашими клубами, приняв участие в заседании Исполкома Украинской ассоциации футбола, мы добились совместного решения изменить дату начала сезона 2024/25 в наших соревнованиях. Что касается Первой лиги, то с базового дня первого тура 25 июля мы переходим к 3 августа, соответственно согласовали, что в середине сентября будет добавлен один тур, ориентировочно 11 сентября. Во второй лиге базовый день стартового тура был назначен на 5 августа. Итак, мы смещаем его вообще только на 1 день, на 4 августа. Соответственно, первый предварительный этап Кубка Украины с 30 июля просим перенести на 28 июля, чтобы таким образом разграничить даты, чтобы команды имели больше времени на восстановление и отдых между этими событиями.

Синхронизируя календари соревнований мы достигаем важной цели — получаем больше времени на подготовку соревнований, обеспечиваем клубы, в которых сложная ситуация, дополнительной возможностью определиться, а также сохраняем временной промежуток для того, чтобы провести определенные изменения между лигами, если это будет необходимо. Я благодарен нашим клубам-участникам за понимание — только вместе, в нашем единстве мы можем сохранить целостность соревнований. Спасибо ВСУ за возможность проводить спортивные соревнования всеукраинского уровня. Несмотря на сложности военного времени, все организации и клубы в Украине делают все возможное, чтобы сохранить чемпионат и Кубок Украины по футболу. Сегодняшнее решение – важный шаг к этому", - сказал Каденко.