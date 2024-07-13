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Металлист 1925 выкупил права на Ари Моуру

Первая лига

Теперь бразилец - полноценный игрок харьковской команды

Металлист 1925 выкупил права на Ари Моуру

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" выкупил у бразильского "Метрополитано" все трансферные права на 27-летнего вингера Ари Моуру, сообщает "ТаТоТаке".

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Ранее футболист играл за харьковчан на правах аренды.

Бразилец должен присоединиться к команде уже в субботу, 13 июля.

В прошлом сезоне Моура провел 21 матч за харьковчан, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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Металлист 1925 (Харьков) Ари Моура
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Американец 2000 (Харьков)
13.07.2024 в 00:35
Хороший и техничный игрок !!! Очень нужен команде !!!
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Комментарии 3
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Американец 2000 (Харьков)
13.07.2024 в 00:35
Хороший и техничный игрок !!! Очень нужен команде !!!
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grassion (Харьков)
13.07.2024 в 00:37
Эту команду скоро ( не сезон пока) можешь к себе на огород позвать...
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grassion (Харьков)
13.07.2024 в 00:31
Ось це свято!! А навіщо??? Хотя такой сброд как Гармаш, Скрипник и Предводитель майнинга- тогда да))
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