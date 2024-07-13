Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 выкупил права на Ари Моуру
Теперь бразилец - полноценный игрок харьковской команды
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" выкупил у бразильского "Метрополитано" все трансферные права на 27-летнего вингера Ари Моуру, сообщает "ТаТоТаке".
Ранее футболист играл за харьковчан на правах аренды.
Бразилец должен присоединиться к команде уже в субботу, 13 июля.
В прошлом сезоне Моура провел 21 матч за харьковчан, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Американец 2000 (Харьков)
13.07.2024 в 00:35
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Может собраться крутая олдскульная банда. Известны игроки, которые летом могут прийти в Черноморец
- Не Реал. Известно, кто занял первое место в обновленном клубном рейтинге УЕФА
- Стало известно, кто будет транслировать матчи Кривбасса еврокубках
- С Карпатами не получилось. Когут проходит медосмотр в Металлисте 1925
- Marca: Руководство Реала сообщило Лунину, что Куртуа остается первым номером
- Официально. Динамо отправило хавбека в аренду в Польшу
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 3