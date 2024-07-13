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Директор Диназа прокомментировал информацию о новых инвесторах и реорганизации в Десну
Больше деталей появится в ближайшие дни
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Сергей Старенький подтвердил, что команду ждут перемены.
"Пока не могу сказать ничего точно. Есть друзья, готовые помогать. Вроде бы должны собираться и заезжать на сборы. Больше информации смогу предоставить завтра-послезавтра. Команда будет. Это главное”, – подчеркнул функционер.
"Десна" не играла в соревнованиях после 2021 года. "Диназ" финишировал на 15-й строчке Первой лиги 2023/24.
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Источник:UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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