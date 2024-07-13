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Директор Диназа прокомментировал информацию о новых инвесторах и реорганизации в Десну

Первая лига
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Больше деталей появится в ближайшие дни

Директор Диназа прокомментировал информацию о новых инвесторах и реорганизации в Десну

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Новина українською

Сергей Старенький подтвердил, что команду ждут перемены.

"Пока не могу сказать ничего точно. Есть друзья, готовые помогать. Вроде бы должны собираться и заезжать на сборы. Больше информации смогу предоставить завтра-послезавтра. Команда будет. Это главное”, – подчеркнул функционер.

"Десна" не играла в соревнованиях после 2021 года. "Диназ" финишировал на 15-й строчке Первой лиги 2023/24.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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