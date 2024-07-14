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Есть три варианта. Журналист – о клубах, которые могут занять место Днепра-1

Первая лига
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Неизвестно, кто займет место днепрян в УПЛ

Есть три варианта. Журналист – о клубах, которые могут занять место Днепра-1

Новина українською

Журналист Михаил Спиваковский поделился вариантами о том, кто из коллективов Первой лиги займет место "Днепра-1" в УПЛ при прекращении существования днепровского клуба.

"Из источников, приближенных к УПЛ, нам говорили о том, что должны быть определенные консультации по УАФ. В УАФ должны умолять УЕФА, чтобы Украине сделали исключение и дали возможность "Руху" сыграть вместо "Днепра-1", несмотря на все просроченные сроки. Я так понимаю, этого не произошло. Могу сказать, что даже в "Рухе" по этому поводу уже не беспокоятся от слова вообще.

"Минай" считает, что все должно решаться по спортивному принципу и он должен быть выше. Он даже в очных встречах был сильнее. По мнению "Металлиста 1925" этот вопрос имеет определенный де-юре акцент, потому что нет прецедента.

На самом деле, есть три варианта: "Минай", этот матч смерти для одной из команд и кто-то из пары "Эпицентр"/"Левый Берег", – рассказал Спиваковский.

Напомним, "Днепр-1" в турнирной таблице УПЛ прошлой кампании занял четвертое место.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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