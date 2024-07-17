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Рябоконь начал работать с Диназом, - СМИ
Возрождению Десны быть?
Фото: ФК Десна
Экс-тренер "Десны" начал работать с перволиговским "Диназом", сообщает журналист "Украинского футбола" Дмитрий Венков.
Команда уже тренируется под руководством специалистом. Также клуб заинтересован в услугах хавбеков Егора Картушова и Владислава Огири, хорошо знакомых с Рябоконем по совместной работе в оригинальной "Десне".
Ранее сообщалось, что "Десна" может возродиться в грядущем сезоне на базе именно "Диназа".
Также отмечается, что информация неофициальная, журналисты пытались связаться с действующими лицами, но они пока не ответили.
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