Рябоконь начал работать с Диназом, - СМИ

Экс-тренер "Десны" начал работать с перволиговским "Диназом", сообщает журналист "Украинского футбола" Дмитрий Венков.

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Команда уже тренируется под руководством специалистом. Также клуб заинтересован в услугах хавбеков Егора Картушова и Владислава Огири, хорошо знакомых с Рябоконем по совместной работе в оригинальной "Десне".

Ранее сообщалось, что "Десна" может возродиться в грядущем сезоне на базе именно "Диназа".

Также отмечается, что информация неофициальная, журналисты пытались связаться с действующими лицами, но они пока не ответили.