  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Рябоконь начал работать с Диназом, - СМИ
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рябоконь начал работать с Диназом, - СМИ

Первая лига

Возрождению Десны быть?

Рябоконь начал работать с Диназом, - СМИ

Фото: ФК Десна

Новина українською

Экс-тренер "Десны" начал работать с перволиговским "Диназом", сообщает журналист "Украинского футбола" Дмитрий Венков.

Читайте такжеДесна может возродиться на базе клуба Первой лиги

Команда уже тренируется под руководством специалистом. Также клуб заинтересован в услугах хавбеков Егора Картушова и Владислава Огири, хорошо знакомых с Рябоконем по совместной работе в оригинальной "Десне".

Ранее сообщалось, что "Десна" может возродиться в грядущем сезоне на базе именно "Диназа".

Также отмечается, что информация неофициальная, журналисты пытались связаться с действующими лицами, но они пока не ответили.

По теме
yellow-arrow
Гендир Металлиста 1925: Плей-офф за право заменить Днепр-1 в УПЛ - это будет справедливое решение
yellow-arrow
Оболонь проиграла свой очередной летний спарринг. Сегодня - Кудровке-Ниве
yellow-arrow
Гендир Металлиста 1925: Заявление, что клубы УПЛ будут голосовать за то, чтобы включить Минай в состав УПЛ, носит провокационный характер
Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Диназ (Вышгород)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости