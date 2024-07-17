В Диназе прокомментировали якобы назначение Рябоконя

Главный тренер "Диназа" Александр Головко прокомментировал информацию СМИ о том, что Александр Рябоконь назначен новым тренером команды.

"Пока без информации. Пока "Диназ" работает в том же режиме, в котором и работал. Дальше информация будет чуть позже", - сказал Головко.

Ранее сообщалось, что "Десна" может возродиться в грядущем сезоне на базе именно "Диназа".

60-летний Рябоконь не возглавлял профессиональные команды с февраля 2022, его последней командой была именно "Десна".