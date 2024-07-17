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В Диназе прокомментировали якобы назначение Рябоконя

Первая лига
Обновлено

Ранее ходили слухи, что Десна может возродиться на базе Диназа

В Диназе прокомментировали якобы назначение Рябоконя

фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Главный тренер "Диназа" Александр Головко прокомментировал информацию СМИ о том, что Александр Рябоконь назначен новым тренером команды.

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"Пока без информации. Пока "Диназ" работает в том же режиме, в котором и работал. Дальше информация будет чуть позже", - сказал Головко.

Ранее сообщалось, что "Десна" может возродиться в грядущем сезоне на базе именно "Диназа".

60-летний Рябоконь не возглавлял профессиональные команды с февраля 2022, его последней командой была именно "Десна".

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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