Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Диназе прокомментировали якобы назначение Рябоконя
Ранее ходили слухи, что Десна может возродиться на базе Диназа
фото - Анатолій Спиця
Главный тренер "Диназа" Александр Головко прокомментировал информацию СМИ о том, что Александр Рябоконь назначен новым тренером команды.
Читайте такжеРябоконь начал работать с Диназом, - СМИ
"Пока без информации. Пока "Диназ" работает в том же режиме, в котором и работал. Дальше информация будет чуть позже", - сказал Головко.
Ранее сообщалось, что "Десна" может возродиться в грядущем сезоне на базе именно "Диназа".
60-летний Рябоконь не возглавлял профессиональные команды с февраля 2022, его последней командой была именно "Десна".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Отбирают последнее. Днепр-1 остался без клубной базы
- Источник: Мирон Маркевич покинул Карпаты
- Решко - о составе олимпийской сборной: Впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом
- Гендир Металлиста 1925: Заявление, что клубы УПЛ будут голосовать за то, чтобы включить Минай в состав УПЛ, носит провокационный характер
- Ламин Ямаль не поедет с Барсой на тур в США
- В Челси прокомментировали извинения Фернандеса после расистского скандала
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн