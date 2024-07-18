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Директор Диназа: Новые инвесторы не связаны с черниговским клубом. Впереди сезон больших надежд
Сергей Старенький прокомментировал изменения в клубе
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
Играющий директор раскрыл детали о тренерском штабе и подготовке к новой кампании.
"Считайте, что мы заскочили в последний вагон поезда, следовавшего в новый сезон. Я провел многочисленные встречи с потенциальными партнерами и спонсорами, и наконец нашел людей, согласившихся подставить надежное плечо вышгородскому футболу.
Новые инвесторы никак не связаны с черниговским клубом. Придет время и вы все узнаете. Могу сказать одно: благодаря этим неравнодушным людям "Диназ" будет жить. Они спасли команду от смерти".
"Тренировочным процессом руководит Александр Рябоконь, успешно работавший с "Борисфеном" и "Десной". Александр Головко остался в штабе, помогает Александру Дмитриевичу в работе. Усиливаться будем исключительно точечно. Александр Рябоконь пригласил двух игроков, с которыми работал раньше. Это Евгений Чепурненко и Влад Огиря.
Готовимся к сезону в хороших условиях – в Буче, живем в комплексе "Сampa". 20-го числа планируем сыграть с "Шахтером" (U-19). А там уже и начало сезона. Сезона больших надежд…”, – рассказал Старенький.
"Диназ" основали в 1999 году. Лучший результат – 12 место в Первой лиге 2022/23.
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