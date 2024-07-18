Директор Диназа: Новые инвесторы не связаны с черниговским клубом. Впереди сезон больших надежд

Играющий директор раскрыл детали о тренерском штабе и подготовке к новой кампании.

"Считайте, что мы заскочили в последний вагон поезда, следовавшего в новый сезон. Я провел многочисленные встречи с потенциальными партнерами и спонсорами, и наконец нашел людей, согласившихся подставить надежное плечо вышгородскому футболу.

Новые инвесторы никак не связаны с черниговским клубом. Придет время и вы все узнаете. Могу сказать одно: благодаря этим неравнодушным людям "Диназ" будет жить. Они спасли команду от смерти".