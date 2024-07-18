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"Некоторые парни получили повестки". Колесник - о снятии Дружбы с Первой лиги

Первая лига

Проблемы с бронированием

"Некоторые парни получили повестки". Колесник - о снятии Дружбы с Первой лиги

Фото: ПФК Дружба

Новина українською

Бывший нападающий мировской "Дружбы" Даниил Колесник назвал причину от участия в следующем розыгрыше Первой лиги.

"Насколько мне известно, некоторые парни получили повестки. Руководство клуба не нашло решение этого вопроса, поэтому было принято решение снять "Дружбу". У нас была возрастная команда, ребята призывного возраста. Сказали, что не могут обеспечить бронирование парней, и всех поблагодарили за сотрудничество", - заявил Колесник.

По итогам сезона 2023/24 "Дружба" стала чемпионом Второй лиги и завоевала путевку в Первую.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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