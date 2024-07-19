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Собирается старая банда. Рябоконь подтянул в Диназ пятерых опытных игроков

Первая лига

У клуба новый инвестор

Собирается старая банда. Рябоконь подтянул в Диназ пятерых опытных игроков

dinaz.com.ua

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Вышгородский "Диназ" под руководством Александра Рябоконя продолжает привлекать новых опытных футболистов.

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Как сообщает "Украинский футбол", в расположение команды прибыли опытные Евгений Чепурненко, Егор Демченко и Владислав Шаповал. Интересно, что первый также выступал под руководством Рябоконя в Десне.

Также ранее к команде присоединились Егор Картушов и Владислав Огиря.

Напомним, что "Диназ" в прошлой кампании стал 15-м в турнирной таблице второго по силе дивизиона Украины;

Розыгрыш Первой лиги нового сезона стартует уже 3-4 августа.

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Александр Рябоконь Егор Картушов Евгений Чепурненко Диназ (Вышгород) Егор Демченко Владислав Шаповал
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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