Собирается старая банда. Рябоконь подтянул в Диназ пятерых опытных игроков

Вышгородский "Диназ" под руководством Александра Рябоконя продолжает привлекать новых опытных футболистов.

Как сообщает "Украинский футбол", в расположение команды прибыли опытные Евгений Чепурненко, Егор Демченко и Владислав Шаповал. Интересно, что первый также выступал под руководством Рябоконя в Десне.

Также ранее к команде присоединились Егор Картушов и Владислав Огиря.

Напомним, что "Диназ" в прошлой кампании стал 15-м в турнирной таблице второго по силе дивизиона Украины;

Розыгрыш Первой лиги нового сезона стартует уже 3-4 августа.