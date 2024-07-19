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Собирается старая банда. Рябоконь подтянул в Диназ пятерых опытных игроков
У клуба новый инвестор
dinaz.com.ua
Вышгородский "Диназ" под руководством Александра Рябоконя продолжает привлекать новых опытных футболистов.
Как сообщает "Украинский футбол", в расположение команды прибыли опытные Евгений Чепурненко, Егор Демченко и Владислав Шаповал. Интересно, что первый также выступал под руководством Рябоконя в Десне.
Также ранее к команде присоединились Егор Картушов и Владислав Огиря.
Напомним, что "Диназ" в прошлой кампании стал 15-м в турнирной таблице второго по силе дивизиона Украины;
Розыгрыш Первой лиги нового сезона стартует уже 3-4 августа.
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