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Полтава проиграла два спарринга за один день
Суммарный счёт - 2:5
СК Полтава
Выступающая в Первой лиге "Полтава" 18 июля потерпела поражение в двух товарищеских матчах в Николаевке Сумской области.
Сперва полтавская команда уступила "Тростянцу" (1:3), затем - "Виктории Сумы" (1:2).
Товарищеский матч. 18 июля. 16:00
Николаевка, стадион Виктория
Тростянец – СК Полтава – 3:1
Голы: Шаповал, 29, Деревинский, 32, Дувняк, 63 – Марусич, 44
18:00. Виктория Сумы – СК Полтава – 2:1
Голы: Шпыренок, 36, Сасовский, 61 – Щербак, 51
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Источник:СК Полтава
Опубликовал: Александр Бураков
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