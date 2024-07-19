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Полтава проиграла два спарринга за один день

Первая лига
Обновлено

Суммарный счёт - 2:5

Полтава проиграла два спарринга за один день

СК Полтава

Новина українською

Выступающая в Первой лиге "Полтава" 18 июля потерпела поражение в двух товарищеских матчах в Николаевке Сумской области.

Сперва полтавская команда уступила "Тростянцу" (1:3), затем - "Виктории Сумы" (1:2).

Товарищеский матч. 18 июля. 16:00
Николаевка, стадион Виктория

Тростянец – СК Полтава – 3:1

Голы: Шаповал, 29, Деревинский, 32, Дувняк, 63 – Марусич, 44

18:00. Виктория Сумы – СК Полтава – 2:1

Голы: Шпыренок, 36, Сасовский, 61 – Щербак, 51

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Источник:
СК Полтава
Опубликовал: Александр Бураков
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