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Металлист 1925 оформит переход полузащитника африканской сборной
Дополнительная опция в опорную зону
sportrevue.isport.blesk.cz
"Металлист 1925" усилит центральную зону своей команды. Как сообщает ТаТоТаке, клуб подпишет опорника сборной Замбии Голдена Мафвенту.
Сейчас футболист выступает во втором дивизионе Чехии и представляет команду "Вышков".
В прошлом сезоне он провел 34 матча за свой клуб. На его счету нет результативных действий, но семь желтых карточек.
"Металлист" хочет оформить платную аренду футболиста с вариативной опцией выкупа. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 300 тысяч евро.
Добавим, что на счету Мафвенты шесть матчей за сборную Замбии. Он дебютировал за первую команду страны в 20-летнем возрасте.
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