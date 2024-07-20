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Металлист 1925 оформит переход полузащитника африканской сборной

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Дополнительная опция в опорную зону

Металлист 1925 оформит переход полузащитника африканской сборной

sportrevue.isport.blesk.cz

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"Металлист 1925" усилит центральную зону своей команды. Как сообщает ТаТоТаке, клуб подпишет опорника сборной Замбии Голдена Мафвенту.

Сейчас футболист выступает во втором дивизионе Чехии и представляет команду "Вышков".

В прошлом сезоне он провел 34 матча за свой клуб. На его счету нет результативных действий, но семь желтых карточек.

"Металлист" хочет оформить платную аренду футболиста с вариативной опцией выкупа. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

Добавим, что на счету Мафвенты шесть матчей за сборную Замбии. Он дебютировал за первую команду страны в 20-летнем возрасте.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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