Металлист 1925 оформит переход полузащитника африканской сборной

"Металлист 1925" усилит центральную зону своей команды. Как сообщает ТаТоТаке, клуб подпишет опорника сборной Замбии Голдена Мафвенту.

Сейчас футболист выступает во втором дивизионе Чехии и представляет команду "Вышков".

В прошлом сезоне он провел 34 матча за свой клуб. На его счету нет результативных действий, но семь желтых карточек.

"Металлист" хочет оформить платную аренду футболиста с вариативной опцией выкупа. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

Добавим, что на счету Мафвенты шесть матчей за сборную Замбии. Он дебютировал за первую команду страны в 20-летнем возрасте.